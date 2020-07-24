新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，印度累計確診人數飆破123萬例，位居全球第3高，僅次於美國及巴西，造成境內至少2.9萬人喪命。面對如此嚴峻的疫情，印度當局緊急修建大型隔離治療據點，不過日前卻傳出多起醜聞，有醫護、看守人員藉著職務之便，對年幼病患性侵得逞，最後紛紛染疫並遭到逮捕。

根據《印度斯坦時報》報導，位在查塔普爾（Chhatarpur）一間新冠肺炎護理中心，擁有多達1萬張病床可收容病患，堪稱是該國最大的疫情收容所，有名14歲少女確診後被送進中心治療，孰料期間卻遭到一名看守警衛性侵，事後少女立即轉院，該名警衛確診感染後，被送進另一間醫院治療。

當地警方表示，等待男子康復後，將依性侵罪起訴。其實類似案件在印度層出不窮，先前阿里加爾爆出一名30歲男醫師，利用治療當作藉口，性侵確診女病患2次得逞，事後遭到對方控訴，警方才緊急將他逮捕。印度當地面臨疫情嚴重失控的慘況，沒想到現在就連醫療體系的治安也跟著亮起紅燈。

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(中時新聞網)