女星安晨妤和「元祖食品」少東張劭緯結婚13年，育有兩名孩子，但去年鬧婚變，還傳出老公偷吃大黑松小倆口千金邱威樺，昔日恩愛夫妻成怨偶，上法院互控彼此不是。雖然豪門婚姻岌岌可危，但安晨妤很有兩把刷子，不只外型保養得宜，還很有商業頭腦，曾白手起家創立電子商務網站，年營收破億。

安晨妤邊打官司邊經營事業，不忘將外貌打理好，近日為了工作來到健身房，只見她身穿一件黑色連身洋裝，貼身剪裁突顯纖細曲線，辣露一片無瑕美背及修長美腿，宛如少女般的體態令人稱羨不已。

安晨妤除了有美貌，還是事業上的女強人，她畢業於芝加哥大學資訊工程碩士研究所，多年前創立電子商務網站「開店123」，協助廠商架設網站、網站管理、行銷、數據分析或開發新市場等，年營收破億，讓老公張劭緯當時讚不絕口，猛誇老婆：「她是令人欽佩的成功女性。」

如今夫妻倆反目成仇，安晨妤控告對方家暴、通姦，張劭緯則提告安誘拐兩個小孩（掠誘罪）、妨害老公名譽，另一項則是她老公之前被報導的緋聞女友，提告安晨妤妨礙名譽。安晨妤說：「不明白這世界怎麼了？現在自己在照顧兩個小孩還要出庭說明這些家醜真的很無奈，老公避不見面還告自己誘拐小孩，請問親生母親照顧自己小孩哪裡有問題了。」

(中時新聞網)