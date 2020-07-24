北市建管處人員涉嫌收賄，2名涉案承辦人員曾華崇、周宗錡最後交保，不過，曾昨被發現陳屍南湖大橋下。市府已啟動關懷小組，北市都發局長黃景茂24日表示，昨與市長柯文哲關懷曾華崇家屬，曾妻盼市府對外說明，近來媒體報導出問題的電梯，和曾都沒有關係，卻因為社會輿論未審先判，造成很大壓力，對相關人員懲處與調任，將待調查結果告一段落後再處理。

黃景茂與北市副市長黃珊珊今午前往建管處關懷同仁，盼讓同人情緒平緩，黃景茂表示，昨與柯文哲關懷曾華崇家屬，曾妻情緒很低落，盼市府對外說明有一些報導是偏於事實。

他指出，媒體報導總統府電梯、立法院住宿會館及世新大學電梯夾傷人問題，這些都跟曾華崇沒有關係，屬電梯抽驗機構發現，和曾沒有業務往來。另外，也沒有私聘助理，因為電梯是委託電梯公會抽驗，有3家聯合派1人在建管處駐點，助理薪水也是3個協會分擔，不是私下聘請。

黃強調，家屬認為近來社會輿論氛圍就是未審先判，司法調查還沒有出爐，但已造成很大壓力。此外，對相關人員懲處與調任，將待調查結果告一段落後再處理。

外界質疑柯文哲日前在市政會議稱要祭出「連坐法」是未審先判，黃珊珊澄清，市長只是說明制度建立問題，不是針對建管處，如果有發生類似案子，台北市以後所有東西都是採取這樣的方式，建管處只是開會討論的其中一個議題。

至於市府將給予曾華崇家屬撫恤金，黃景茂說，會依相關規定處理，金額還在計算。

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