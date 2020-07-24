29歲知名獨立樂團《草東沒有派對》的劉姓前任鼓手，23日在北市住家遭檢警搜索，起獲約2公克多的大麻，劉坦承持有毒品，後被帶至警局驗尿、送辦。
北市警方日前接獲線報，劉姓音樂人疑似持有大麻，經循線追查，23日下午前往劉的住處搜索，現場發現2公克多的大麻，隨即將劉男逮捕。
劉男曾是知名獨立樂《草東沒有派對》的鼓手，該樂園出道後第1張專輯【醜奴兒】，就入圍2017年金曲獎6個獎項，並在「最佳樂團」項目打敗天團五月天，最後囊括3項大獎，該樂團也展開世界巡演，陸續在台灣、紐約、東京、上海等城市演出。
劉姓鼓手後來為了理念離開樂團，轉任音樂導演，他拍攝的MV，以超現實手法切換山林與城市，推出後大受好評，在Youtube點閱率高達1075多萬。
劉男遭逮後承認持有毒品，並遭檢警驗尿，依毒品罪移送法辦，幕後的供毒管道正持續追查中。
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(中時 )
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