由日本NC Japan研發、NC Taiwan代理的策略戰棋手遊《鍊神之戰》今(24)日公開遊戲玩法，並宣布7月30日雙平台上市。同時將參加為期五天的台北國際ACG博覽會，並舉辦全台首創移動式記者會。

結合「益智」挑戰全新「棋盤式」戰棋對戰

《鍊神之戰》擁有全新棋盤式戰棋玩法，與眾不同的拼圖結合操控，考驗個人益智思考能力與瞬間判斷力，玩家可將場上戰棋，同顏色的神體進行「合體進化」，並可透過 「1+1、2+2、4+4、8+8」合體方式，善用空間創造更強大的神體戰鬥單位，不同的神體類型，可施展不同的究極招式，給予更強大的傷害與破壞力。

結合「益智」挑戰全新「棋盤式」戰棋對戰。(圖/NC Taiwan提供)

結合「益智」挑戰全新「棋盤式」戰棋對戰。(圖/NC Taiwan提供)

結合「益智」挑戰全新「棋盤式」戰棋對戰。(圖/NC Taiwan提供)

結合「益智」挑戰全新「棋盤式」戰棋對戰。(圖/NC Taiwan提供)

戰鬥中每回合將會自動觸發攻擊與技能，不同神體將會有各自獨特的技能特效，最高神還擁有毀滅世界的能力，享受震撼視覺的「華麗戰鬥」與毀滅天地「獨特技能」。

不同神體將會有各自獨特的技能特效，最高神還擁有毀滅世界的能力。(圖/NC Taiwan提供)

不同神體將會有各自獨特的技能特效，最高神還擁有毀滅世界的能力。(圖/NC Taiwan提供)

「鍊神號」專車進駐ACG，體驗對戰樂趣！

NC Taiwan表示，《鍊神之戰》將參加7/30~8/3於世貿一館舉行的台北國際ACG博覽會，以獨特的「鍊神號」專車模式進駐會場，為期五天讓玩家盡情體驗。

7月30日上市當天同時舉辦全台首創移動式記者會，現場除了有展示機可供試玩之外，還特別邀請人氣網紅「解婕翎」親臨現場與媒體朋友們分享遊戲，而台灣限定地圖也將正式公開其全貌。

同時，鍊神之戰行動車「鍊神號」30日正式上線，先前曾預約登錄玩家，將能體驗「鍊神號」專車到你家試玩活動，玩家亦可揪好友一起同樂。

鍊神號專車。(圖/NC Taiwan提供)

人氣網紅解婕翎將出席鍊神之戰記者會。(圖/NC Taiwan提供)

鍊神之戰ACG攤位資訊

活動名稱：台北國際ACG博覽會

活動日期：7/30(四) ~ 8/3(一)，為期5天

活動時間：10:00 ~ 18:00 (7/30 11:00~12:00 記者會)

活動地址：台北世貿一館（台北市信義路五段５號）

攤位編號：D622

現場平面圖：請至ACG官網查看

ACG攤位示意圖(攤位編號：D622) 。(圖/NC Taiwan提供)

鍊神之戰 X NC Taiwan全產品 強強聯手送虛寶。

《鍊神之戰》於本月1日展開事前預約，只要加入募集即可獲得三勢力自選贈送角色。當募集人數達到目標，還可加碼抽Air Pods與iPhone11 Pro Max 256G。

鍊神之戰 X NC Taiwan全產品 強強聯手送虛寶。(圖/NC Taiwan提供)

此外，NC Taiwan旗下三款線上遊戲《新天堂II》、《AION》以及《劍靈Blade & Soul》也與《鍊神之戰》聯手合作，只要參與《鍊神之戰》事前預約即可獲得各遊戲限定虛寶！詳細活動內容請至官方網頁查詢

(科技)