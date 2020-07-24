年僅31歲的健身教練，某次結束重訓後就感覺胸部不適，到院後發現是心肌梗塞，且血栓與芝麻一樣大，只差一點就會死亡。醫師表示，健身一族看起來很健康，但有些人會為了達到訓練效果，飲食不均，也有常爬山的人，因著運動量大，放任攝取高脂肪飲食，反而增加心血管疾病的風險。

高雄榮總重症醫學部主任黃偉春表示，有在運動的人看起來身體很好，但醫院卻不時會出現因心臟問題緊急送醫的狀況。以前述健身教練為例，胸痛後喝了幾口水，他感覺疼痛感減緩，便自行騎車就醫，後座有女友陪同。在就醫的半路上，男子胸痛加劇，無法自行騎車，改由女友載送，緊急動手術後，醫師從血管中取出一顆芝麻大小的血栓。

有運動的人看起來很健康，但營養的攝取上卻可能不均衡。黃偉春舉例，有些民眾在等登山後會大吃大喝，覺得運動量夠，一連幾天都攝取高熱量食物。有些健身一族也為為了訓練效果，顧著攝取高蛋白，蔬果的攝取卻不足。

黃偉春表示，避免心血管疾病上門，在飲食上應該要均衡，平時要避免抽煙，健身及運動也要適量，千萬不要為了挑戰極限而劇烈運動，將自己暴露在心肌梗塞的風險中。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，民眾若出現胸痛胸悶、上腹疼痛，合併呼吸困難或冒冷汗的症狀，就要強烈懷疑是否為急性心肌梗塞，亦有少數病患是以無緣無故昏倒作為臨床表現。若懷疑出現急性心肌梗塞，不鼓勵叫計程車或自行就醫，一旦倒地，沒有適當急救，病患可能就會失去生命。

(中時 )