40歲張柏芝去年獻「聲」演出周星馳電影《新喜劇之王》，久未復出演員工作的她，今(24日)傳出取得約4800萬元酬勞後，卻沒依約拍新戲，遭經紀人告上法院要求她將錢吐回，對此，張柏芝方面暫無回應。

張柏芝2011年離婚後就獨自扛起照顧2個兒子責任，兩年前她閃電承認生了第3子，孩子的爸至今成謎。今年新冠肺炎疫情影響，繼周星馳傳抵押42億豪宅換現金後，張柏芝也傳出賣掉中半山世紀大廈豪宅，她原本出價2億港幣（約7億台幣），一路砍到1.4億港幣（約5億台幣）順利找到買家，扣掉成本佣金，粗估淨賺400萬港幣（約1528萬台幣）。

據《東網》報導，原告余毓興及AEG娛樂最近控告張柏芝違約，指2011年起和張柏芝簽了8年合約，以4000萬元港幣酬勞要求拍4部戲，隔年加簽了2部戲的合約，余毓興控訴張柏芝沒履行2部戲的合約，要求她退回收下的276萬元港幣（約1040萬元台幣）酬勞，AEG娛樂則指張柏芝違反2014年簽下的補充合約，要求償還1000萬港幣（約3800萬元台幣），共計需歸還約4800萬台幣。

(中時新聞網)