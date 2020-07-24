台中市流行音樂行銷推廣補助，即日起開放申請。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

促進音樂產業發展，台中市府新聞局推廣流行音樂行銷活動，自即日起至8月14日止，開放受理今年度「台中市流行音樂產業活動行銷推廣補助」，只要在台中市舉辦行銷活動達總場次70％以上者均可申請，補助額最高達50萬元，帶動台中市流行音樂產業。

新聞局表示，市府2018年訂定《台中市推廣硬地音樂活動補助辦法》，推廣硬地音樂活動，為扶助更多音樂創作者，促進音樂產業多元，今年6月23日修正辦法為《台中市流行音樂產業活動行銷推廣補助辦法》，擴大音樂產業的補助對象，期望透過該辦法，讓富原創性的流行音樂作品、文化發揚光大，帶動中市流行音樂產業。

新聞局指出，《台中市流行音樂產業活動行銷推廣補助辦法》的補助額，每件以50萬元為限，但經專案核准者不在此限，且申請案須於今年12月31日前執行完畢，有意願申請者，可至台中市政府新聞局網站查詢，並詳閱相關補助規定，於期限內提出。

(中時 )