今年國慶煙火預定落腳台南市安平區漁光島，但因1000公尺的煙火落焰區內有大型汽油槽等設施，兼任國慶籌備委員會副主委的台南市議長郭信良擔心煙火施放引發危險，建議北移至安平漁港施放。

市府表示，日前曾提出「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸」等5處建議施放地點，最後國慶籌備委員會決定在漁光島施放，中央也已得知該區域有油槽，正進行專業評估中。

郭信良指出，當初籌備會捨棄將軍漁港，係考量鄰近柴油槽及黑面琵鷺棲息地等問題，但選在漁光島施放，1000公尺的落焰區內，900公尺處卻有大型汽油槽，萬一轉吹北風恐有安全疑慮；至於距離黑琵的棲息地，安平商港也比將軍漁港更近，這些都應列入選址考慮的條件。

郭信良還說，國慶煙火施放地點選在漁光島，但主舞台預定設置在觀夕平台，不僅兩地距離2.1公里太遠，連主舞台往漁光島觀看焰火的角度也偏斜，光是主舞台前方的民眾想欣賞煙火就不太容易，更別提其他的觀賞區。

此外，安平海邊種滿木麻黃防風林容易遮蔽視線，國慶煙火一般施放1萬8000發至2萬3000發，其中高空煙火僅約4000發，其他多數是中低空焰火，上升的過程都將被木麻黃樹擋住。

郭信良建議，煙火布彈區應改設安平漁港的南、北堤，主舞台可選在戀愛廣場，副場地則設在林默娘公園，觀夕平台附近可設立青少年專區。

(中時 )