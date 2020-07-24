淡水文化國小今年豢養兩隻本土羊咩咩，校方更為山羊打造「羊咩咩公園」（淡水文化國小提供／戴上容新北傳真）

淡水文化國小今年豢養兩隻本土羊咩咩，校方更為山羊打造「羊咩咩公園」，未料山羊夫妻月初不斷拉肚子、發燒，令全校師生心疼不已，文化國小校長蘇穎群苦尋獸醫，最後由動保處轉介獸醫為山羊醫治，在「塞屁屁」檢查下確診羊隻罹患細菌性下痢，經治療目前已恢復健康，令師生鬆口氣。

淡水區文化國小校長蘇穎群表示，校園飼養兩隻年齡1歲黑色半山羊，公的叫可可豆，母的叫巧克力，孩童們看到可可豆、巧克力都會說「牠們好可愛唷！」、「我想要抱抱牠！」。

蘇穎群說，7月初可可豆突然一直拉肚子，全校的師生都很擔心，然而附近動物醫院診療對象主要都是犬貓，於是聯絡動保處，由專長草食動物醫療的駐區獸醫彭明發親自出診，經過「塞屁屁」診斷後確診為細菌性下痢，治療後已經重新恢復健康。

動保處獸醫彭明發說，夏天天氣炎熱導致細菌容易滋生，草食動物常在發生細菌性下痢時伴隨發燒症狀，當天羊隻肛溫時達到攝氏41度，除了食慾不振精神不佳之外，也有腸子脹氣的鼓脹音，幸好第一時間迅速通報，才能及時接手進行必要的醫療，在補充營養針劑和藥物治療的第二天，拉肚子狀況就明顯的改善，也恢復了精神食慾。

動保處表示，飼養校園犬可幫助學童與動物相處共同成長，因此鼓勵校方認養動物，局處免費提供狂犬病疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、七合一疫苗施打以及校犬終生醫療服務。

(中時 )