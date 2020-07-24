衛福部長陳時中體驗悅心長照暨早療中心，全台首創以VR同理失智者。（賴彥竹攝）

悅心長照暨早療中心今開幕，由衛福部長陳時中等人一同剪綵。（賴彥竹攝）

衛服部台北醫院附設悅心社區長照暨早療中心今（24日）開幕，將有專業照護團隊提供照護服務，也有8台適宜老人專業復能的氣動式HUR器材，更有全台首創運用VR設備，以第一人稱視角，讓照護者同理、體會失智者面對生活的改變、感受。

衛福部長陳時中出席開幕活動表示，很感謝部立醫院扛起社會責任，在悅心長照暨早療中心，建立失智症日照中心、兒童早療中心2個重要機構，希望能提升失智者生活獨立的能力，讓早療兒童、家庭發展得更完全，相信結合醫療、照護力量，能建立早療、失智症照護，創造出讓全國觀摩的台灣模式。

陳時中到場也參觀機構設施，包含體驗適宜老人專業復能的氣動式HUR器材，以及體驗全台首創以VR同理失智者，了解失智者因病遭逢生活上的改變與感受，也藉由VR設備暢遊台灣景點。

悅心長照暨早療中心組長蕭玉萍說，日本已開發VR，讓民眾體驗失智症出現的幻覺，而中心首創以第一人稱的角度製作VR影片，同理失智患者被照護時的感受、想法，讓大家更了解失智者的狀態，營造更友善的環境。

悅心長照暨早療中心武俊偉主任表示， 失智症日照中心中，有讓65歲健康的長輩在銀髮俱樂部中活動，以及失智症社區據點、失智特色空間悅心坊，藉此延緩失智症、失能狀況，並提升長輩自我生活的能力。

武俊偉也說，早療服務提供復健科、精神科、小兒科的聯合評估門診，也有物理、職能、語言治療服務，硬體部分設計許多童趣空間，有親子圖書館的綠蔭大樹，以及「慢」步森林、海洋世界廊道，藉此減緩孩童焦慮感，並提供親職教育、家長成長團體等多場課程，讓早期療育與家庭教育相輔相成。

(中時 )