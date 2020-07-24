交通部觀光局推出安心旅遊國旅補助，加上今年夏天國旅大爆發，旅客塞爆各離島，澎湖縣政府指出，7月向觀光局申請的2批補助即將用完，正在申請的第3批也預計在7月底就用完，總金額1.2億元、補助12萬個房間。

澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡指出，先前已經向觀光局申請了第1、第2批補助，每次4000萬元，目前在申請第3次4000萬，整個7月會用掉1.2億元，依每房補助1000元計算，將補助12萬個房間。

陳美齡說，不曉得8月是否還能繼續向觀光局申請補助，有額度會爭取，但旅宿業者也必須要提醒8月訂房的民眾，額度用完就沒了，有可能領不到補助，就看觀光局要不要加碼，如果別的縣市沒有用完，可以讓澎湖繼續申請，那當然好。

觀光局昨日表示，針對地方傳出預算將提前用罄，由於各縣市經費是分次核撥，相關補助將依規劃持續到10月，請民眾寬心規劃相關遊程。觀光局強調，安心旅遊補助活動是於預算規模內，由觀光局分階段核撥經費予各縣市政府辦理自由行住宿優惠折抵，如果各縣市政府第1次獲配預算使用到8成，即可申請第2次預算。

截至7月21日，各地已使用補助房間數約70萬間房，住宿人數約175萬人次。其中使用補助情形最熱烈的前5名縣市，依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市及澎湖縣。

(中時 )