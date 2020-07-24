有些疾病早期症狀不明顯，一位女患者做檢查時意外發現，卵巢上有腫塊，竟有嬰兒頭的大小，疑是畸胎瘤，動手術切除時，竟從裡面看到牙齒、骨骼、皮膚和許多粗黑毛髮，讓醫生嚇的直說，從業38年來，從未見過此景。

綜合陸媒報導，湖北武漢市1位46歲的女子健康檢查時，發現有子宮頸息肉，近日回診發現，卵巢上出現大腫塊，疑似是卵巢囊腫，經醫生檢查，該「囊腫」直徑約10公分，像是嬰兒頭的大小，懷疑女子體內的是畸胎瘤。

因此醫生替女子實施微創手術，剝離畸胎瘤組織時，愕然發現畸胎瘤裡面，除了脂肪、牙齒、骨骼和皮膚等組織之外，還有許多又黑又粗的毛髮。驚人的畫面，讓醫師忍不住驚喊，她從醫38年來，「從沒見過這麼多頭髮的畸胎瘤」。

醫師也補充，畸胎瘤是最常見的卵巢生質細胞腫瘤，通常形狀怪異，其中有許多和胎兒類似的組織成份，包刮頭髮、骨骼和脂肪等。早期沒有明顯症狀，多是在身體檢查時意外發現，但若生長過大，除影響生育能力，也會導致急腹症。

(中時新聞網)