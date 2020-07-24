鄭元暢「不專業廚房」節目本週邀請楊丞琳。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

楊丞琳洋蔥切不斷，搞笑怪罪刀不利。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

楊丞琳和鄭元暢下廚頻鬥嘴，展現兩人好交情。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢近日成立個人Youtube官方頻道，並推出「不專業廚房」系列，繼上一集把精通廚藝的好友許瑋甯搞崩潰後，本週嘉賓邀請從沒下廚過的好友楊丞琳。沒想到才剛開始，楊丞琳就想「Call out」跟媽媽求救，還說可不可以吃現成，嚇得鄭元暢下通牒說「妳今天一定要做完，不然不能回家！」

本身很愛吃韓式泡菜炒年糕的楊丞琳，時常和媽媽點這道菜吃，決定要挑戰做韓式泡菜炒年糕，學成後回家煮給媽媽吃，鄭元暢也特地將困難的步驟，交給楊丞琳負責，沒想到光是切洋蔥，她就花上吃奶力氣，切不斷還怪刀不利，讓過去曾經歷同樣遭遇的鄭元暢偷笑「好爽」。

不僅備料讓楊丞琳崩潰，鄭元暢也頻頻出不專業意見搗蛋「洗菜就像洗澡一樣，隨便沖一下就好了」，誤入「不專業廚房」的楊丞琳，和鄭元暢一樣是雙子座，兩人都屬沒耐性又廚藝零基礎，從一開始互相鼓勵，到最後兩個人開始厭世和不耐煩，一個直說「我確定我對做菜沒興趣啦」，一個大喊「叫外賣就好了啦，何必咧」。還啟動私下兄妹模式，鬥嘴到「你不要瞧不起我喔」、「兇屁兇」都出來了，搞笑互動也展現兩人好交情。鄭元暢之不專業廚房ft.楊丞琳篇分上、下2集，今晚8點30分在Youtube「鄭元暢官方專屬頻道」上線。

(中時 )