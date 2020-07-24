頭份市斗牛橋改建工程完工，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及第二河川局長楊人傑24日率地方各界，焚香祝禱祈求行車平安。（巫靜婷攝）

斗牛橋占苗124線重要交通地位，完工後可讓沿線的頭份、三灣、南庄地區民眾行車更安全。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗124線頭份市土牛里路段斗牛橋，因梁底高程不符合河川治理計畫，橋墩角度近乎垂直水流方向，造成通洪斷面限縮，溪床容易阻塞淤積常常淹水，危及行車安全，縣府爭取水利署補助加上配合款共4956萬元改建老舊斗牛橋，歷經2年終於完工，24日舉辦祈福儀式，祈求橋梁通車後平安、順暢。

工務處長古明弘指出，斗牛橋位於頭份市土牛里土牛溪區域排水縣道124線里程7K＋180處，1991年7月以橋長40公尺2跨1墩建造，梁底高程不符合河川治理計畫，且現況橋墩角度與水流方向斜交，嚴重影響通洪斷面，因此向水利署第二河川局爭取補助3500萬元、縣府自籌1456萬元改善斗牛橋。

改善工程不容易，自2018年7月開工後，橋下有自來水、電力、通訊及天然氣等多達48條維生管線必須遷移，又碰上農曆春節暫停施工，加上維持雙向各1個車道通行等因素，採用「半半施工法」，因此遲至今年7月完工，縣長徐耀昌致詞時特別感謝地方人士的配合與諒解。

改建後的斗牛橋全長46.8公尺、寬度為20公尺，提升梁底高程，增加防洪標準及橋樑整體安全，並採不落墩形式，減少溪床阻塞淤積情形，為了改善易淹水地區，增加此段土牛溪通洪斷面，提升區域排水效益。

徐耀昌表示，斗牛橋占苗124線的重要交通地位，舊橋每遇颱風、豪雨，民眾就憂心洪水會溢過橋面甚至斷裂，完工後可說是造福地方，尤其讓沿線的頭份、三灣、南庄地區民眾行車更安全、順暢。

(中時 )