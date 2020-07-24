洋基24日開幕戰4-1擊退國民，不過比賽只打了5局就下雨裁定結束，未能進入牛棚對決。洋基先發投手寇爾(Gerrit Cole)在下雨時傳簡訊給妻子：「不敢相信我首次登板就要拿到1安打完投了！」

2008年選秀，洋基選了天才高中生寇爾，但價碼不夠，寇爾暫緩職棒跑去讀大學。數年後寇爾重回棒壇，被海盜隊選走(選秀狀元)，22歲在大聯盟登板。經過7年光陰，他終於回到紐約洋基，他對此非常興奮。

雖然現場無觀眾，比賽也沒打完9局，但寇爾展現令人滿意的身手，總計75球、1失分(全壘打)、5三振1保送，取得本季首勝。寇爾說：「我第4局連投了幾個很準的球，最後一個打者(5局下)我每顆球都投到想要的地方。我原本期待再投第6局，但這結果也不錯。」

國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)投出11次三振，但敵不過洋基大砲史坦頓(Giancarlo Stanton)、賈吉(Aaron Judge)的聯手攻擊，責失4分吞首敗。他和寇爾兩人去年在世界大賽首戰交手，當時由薛爾瑟獲勝。

(中時新聞網)