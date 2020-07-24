自己的電力自己守護，台電2020年節電系列活動，首波在自家甫獲紅點設計獎的綠能展示館D/S ONE電幻一號所推出「小小台電營」，開幕活動邀請新北市家扶中心的小朋友體驗抄表員、電力維修員及調度員工作。

台電說明，「用一度電很簡單，發一度電很不簡單」，為讓小朋友深刻體驗，特別將電表放大數10倍，及將電線桿、變電箱及調度中心控制台縮小成Q版大小，直接搬進場館讓小朋友近距離模擬抄電表、搶修、排除供電異常等任務，透過親身體驗了解發電、維護供電設備的不易，培養節約能源好習慣，場館外亦設置迷你電塔，供民眾拍照打卡，是今夏小朋友最佳去處。

台電表示，「小小台電營」自7月25日至8月13日採為期14天的營隊模式，超過600個名額一開放報名即秒殺。今（24）日在新北市板橋D/S ONE舉辦「小小台電營」開幕儀式，由新北市家扶中心19位5至15歲的小朋友、台電副總王耀庭以及東森幼幼台超人氣月亮姊姊、太陽哥哥帶動下一起揭開序幕。

台電指出，「小小台電營」是為小朋友量身打造，直接將路邊高約10公尺的電線桿縮小為2.6公尺超Q擬真造型，小朋友在現場工作人員指導下穿著特製之工作服、安全帶及絕緣帽等安全裝備後爬上迷你電桿，完成將電線接上變電箱、開啟熔絲鏈等搶修復電任務。同時在館場外更把原本20餘公尺的電塔擬真縮小成4.8公尺，讓小朋友可以近距離拍攝超萌照片，讓人忍不住大喊「卡哇伊」！

台電近年來線路多設有「饋線自動化系統」，可於配電線路發生故障時，迅速偵查故障點以利維修人員搶修復電。因此活動也將饋線自動化系統融入關卡之中，小小調度員必須臨機應變，以控制台上按鈕排除故障線路並安排復電，當電流再次流通後，就能「點亮」整座城市。

家扶中心簡意珊社工師說，小小台電營運用了小朋友最喜歡的體驗式活動，讓他們可以從中學習到豐富又有趣的電力知識，是小朋友暑假遊玩的好地方。

(工商 )