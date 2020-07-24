林依晨近日馬不停蹄宣傳電影《打噴嚏》。（《勢界PowerCircles》提供）

林依晨出道多年依舊相當凍齡。（《勢界PowerCircles》提供）

女神林依晨近日為宣傳電影《打噴嚏》馬不停蹄，她開心表示「是一部非典型的英雄片，絕對超乎你對英雄片的想像，為回饋粉絲多年支持，林依晨自掏腰包包場舉辦環台《打噴嚏》特映會，本週末（25、26日）開始環台感謝，包括台北、台中、高雄、花蓮、台東共有5場，粉絲將可親眼見到女神。

《打噴嚏》6年前完成拍攝，林依晨在劇中飾演「心心姐姐」，近期電影甫上映，讓粉絲、媒體最震驚的是，林依晨和6年前模樣相差無二，上週末更在微博上曬出新髮型，原本長髮及腰一口氣變成學生妹，凍齡照片讓粉絲直呼「太美了」、「長髮短髮都好喜歡」、「期待能在活動上見到新造型」。

凍齡有術的林依晨，時常碰到有人詢問，是否因為娃娃臉很困擾？林依晨也坦言：「每一個階段都會有不同的樣貌、不同的感覺，當你對生活有不同的體驗、經驗，給人的感覺也會相對不同，就會有不同的劇本來到面前」。

林依晨近期拍攝大陸雜誌《勢界PowerCircles》封面，照片中她展現悠然、自信與自在。近年她放慢腳步回歸生活，在不適應和享受之間不停轉換，她也懂得去尋找這樣的生活改變所帶來的新東西，就像之前在《美好的旅行》書中提到，每一次不同的相遇，都是一段美好的旅行，林依晨認為：「我們每個人都有自己的速度，不用跟別人做比較」。

(中時 )