近期美國疫情再次升溫，佛州、加州、德州更是開始封鎖室內，這讓各國官員都惴惴不安，大家都知道如果美國疫情狀況更嚴峻，經濟勢必受損，影響無疑將會擴散至全球，使得經濟復甦腳步放緩。美國政府曾承諾將砸下超過3兆美元，用以支撐美國經濟，並且採用一系列政策遏止疫情蔓延，而這些預算即將用罄，且新冠肺炎的病例數仍然持續飆升。

據路透社7月20日報導，國際貨幣基金(IMF)在評估美國經濟時提到，未來的風險是，很大一部分的美國人將面對接下來數年裡生活水準大幅下降，導致消費需求縮減，加重經濟成長的阻力。

報導中指出，日本經濟復甦的速度被認為與美國能否成功控制疫情直接關係，日本第一生命經濟研究所主任研究員熊野英生表示：「如果美國無法阻止疫情蔓延，日本復甦將被嚴重推遲，亞洲各國對美國的出口也無法回升。」對於其他盟邦而言，在自身應對國內疫情和處理相關經濟問題之際，美國的情勢讓他們對於後事悲觀。

分析師指出，美國當前的處境極為嚴峻，美國目前有超過360萬的新冠病例，死亡人數也累積超過14萬人。但現在更讓人擔心的是，隨著德州和加州、德州封鎖關閉室內餐廳等，美國經濟復甦可能陷入停滯。

美國疫情的衝擊，將導致消費支出減少，失業率飆升，造成進口量減少，美國今年1至5月進口下滑超過13%，大約1760億美元，德國汽車業對美出口已經受創，5月時德國對美出口較去年同期銳減36%。

世界大型企業研究會資深經濟學家伊莉莎白·克羅夫特說：「就美國人失業或收入下降的程度來看，世界經濟正面臨衰退壓力」。

(中時新聞網)