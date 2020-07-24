北京反咬 稱美成都總領館人員干涉內政 從事與身分不符活動 15:512020/07/24 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國大陸外交部發言人汪文斌23日在北京回答記者提問的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京報復 限期美關閉成都總領事館 北京為了報復美國限期中方關閉駐休士頓總領館，24日正式宣佈，要美國也在72小時內關閉成都總領館。中方並指控，美國成都總領館部分人員干涉內政，從事與身分不符活動。 （持續更新中） (中時新聞網) #成都 #領事館 #美國 #中國大陸 #報復 #休士頓 #內政 #西藏 #干涉內政 也許您會感興趣 國際熱門新聞 美陸衝突加劇！路透：傳美國包機載外交官飛往大陸 - 國際 美駐成都領事館何時關？《環時》總編給答案了 - 時事 已被北京收買？譚德賽反嗆蓬佩奧4字 美籍WHO專家透露心裡話 - 國際 不甩美閉門令！陸駐休士頓總領事：看看會發生什麼事 - 國際 討陸檄文出爐！蓬佩奧籲全球聯手抗陸「不改變就等著被改變」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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