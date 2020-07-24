北京報復 限期美關閉成都總領事館

北京為了報復美國限期中方關閉駐休士頓總領館，24日正式宣佈，要美國也在72小時內關閉成都總領館。中方並指控，美國成都總領館部分人員干涉內政，從事與身分不符活動。

（持續更新中）

(中時新聞網)