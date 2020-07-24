台灣原創影集《愛的廣義相對論》（Memory Eclipse）以鄧麗君3首經典歌曲串連出《明晚空中見》、《最後一戰》、《迴圈》三部原創系列作品，題材包括親情、愛情、未來科幻與懸疑，以電影規格製作，耗時2年籌備與拍攝，今年9月將於衛視中文台、衛視電影台全球同步首播。官方粉絲團24日正式公布卡司篇預告，由實力派演員楊謹華、宋芸樺、莊凱勛、劉品言、謝欣穎、林哲熹等人領銜主演。

《明晚空中見》對應經典歌曲〈月亮代表我的心〉，楊謹華與宋芸樺飾演一對關係疏離的母女，因為一場意外，而展開一段跨越時空的親情救援。宋芸樺原認為楊謹華是「姊姊」，演媽媽頗違和，直到楊謹華把頭髮染白、畫了老妝，才自然地叫楊謹華「媽」。楊謹華則稱和宋芸樺「一見如故」，爆料宋芸樺私下像「勁量電池小白兔」，沒關電池就會一直動。宋芸樺劇中飾演電台DJ，和劇中演員許時豪實際到廣播間實習。

《明晚空中見》宋芸樺化身深夜電台DJ，實際到電台實習，打造劇中主持人的專屬風格。（衛視中文台提供）

《最後一戰》對應經典歌曲〈恰似你的溫柔〉，劇中莊凱勛飾演職業格鬥拳擊手，與劉品言飾演個性嗆辣、說話直接的酒店小姐有精彩的對手戲。莊凱勛為戲練綜合格鬥武術訓練，更報名泰拳魔鬼訓練雕塑身型，讓自己更像八角籠裡面的冠軍選手。劉品言過去合作過莊凱勛，大讚他「凱勛就是全國電子呀（揪甘心）！」不僅能顧好自己的表演，對手演員情緒不夠時，也會體貼給予協助。莊凱勛也讚劉品言敬業，能快速培養默契進入狀況。

《最後一戰》莊凱勛飾演職業格鬥拳擊手，自主魔鬼訓練，練就一身超壯的身材。（衛視中文台提供）

《最後一戰》劉品言飾演酒家女，身穿性感戲服，大秀好身材。（衛視中文台提供）

《迴圈》對應經典歌曲〈我只在乎你〉，劇中謝欣穎飾演記憶銀行的創辦人，與林哲熹飾演的駭客，兩人首度合作，皆需揣摩在科幻場景拍攝。本身很想挑戰科幻片的謝欣穎坦言，劇本中有無限次循環、重複，讓她一度搞混「不知道自己演到哪！」為融入科技感，劇組除精心打造服裝、場景，兩人也染上紫髮，林哲熹也看了科幻片、漫威系列等特效場面的電影，想像在科幻場面該如何詮釋，導演孫啟明也事先做好模擬畫面，讓他們只專注在當下拍攝，不給自己猶豫和尷尬的機會，才有好的拍攝呈現。

《迴圈》謝欣穎飾演記憶銀行的創辦人，需揣摩在科幻場景拍攝。（衛視中文台提供）

《迴圈》林哲熹飾演駭客，看科幻片揣摩科幻場面。（衛視中文台提供）

《愛的廣義相對論》由監製影集《東方華爾街》嚴嘉念親自操刀，邀請《無間道》系列的香港資深監製莊澄監製，監製電影《角頭》、執導電影《樂獄》的孫啟明首度執導影集。為了重現鄧麗君金曲，更邀來茄子蛋和岑寧兒翻唱，勾起每個人的回憶與共鳴。影集將於9月衛視中文台與衛視電影台全球首播，電影版本也將於日後上映。

(中時 )