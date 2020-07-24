受到疫情的影響，各國的景氣狀況不佳，根據勞動部統計，台灣放無薪假的人數從今年1月開始逐步攀升，但近兩週公布的數據顯示，7月的無薪假人數比6月底減少了近八千人，前勞動部長陳雄文質疑無薪假減少並不能代表失業率下降，應慎思整體的產業狀況及青年就業意願。

根據國家政策研究基金會民調顯示，逾七成民眾認為勞動部公布的無薪假有不少的黑數，因應6月畢業潮，勞動部編列66億推出「青年就業措施」，規劃包括就業博覽會、青年就業獎勵計畫等，卻有高達84.1％民眾不清楚這項計畫該如何申請，陳雄文質疑這樣的計畫無助於畢業生的就業。

立委謝衣鳳指出，目前無薪假有六成七出現在製造業，台灣主打外銷產業，雖然國內疫情趨緩，但面對國際景氣不佳、消費不振，還是要提醒行政院注意，單看無薪假人數無法觀察到薪水減少造成的消費減少，在第三季因振興政策出現的報復性消費，很可能因為政策結束就出現消費緊縮，呼籲行政院要定期公布紓困政策的成效。

在產業轉型方面，謝衣鳳認為，台灣應該把握防疫優勢帶動經濟復甦，帶領國家隊打入亞洲盃、世界盃，三波紓困政策讓民眾平均背負1.8萬的債務，希望行政院不要只是發放振興券，應深思產業轉型才是具體的做法。

產業新創中心召集人簡榮忠指出，產業升級有三個努力的方向：發展大健康產業、零接觸經濟、鬆綁勞動法制，除了鼓勵企業聘用以外，還要考慮產業的多元性，相信台灣的企業主不是慣老闆，只要雇主有賺錢就會加薪帶動經濟發展。

陳雄文認為，雖然疫情趨緩，有越來越多在家工作的人回到公司上班，但仍有許多臨時勞工、外送員等，呼籲勞動部應該盡快對這些遠距的工作型態訂定規範、納入管理，才是穩定就業市場的長久之計。

(中時 )