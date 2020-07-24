台灣民眾黨將於8月2日舉行首次黨員大會，民眾黨發言人蔡峻維、公關長吳怡萱今下午舉行記者會，發表民眾黨員大會首波宣傳影片，並公布當天活動流程，包括現場設置攤販、舞台表演活動、黨務工作報告、黨章修訂案報告等，其中，黨章修訂案今下午曝光，將原本黨員出席黨員大會修正為每年召開一次黨代表代會，除立委、直轄市長及議員、中央委員、黨部祕書長等人為當然黨代表，同時將票選出至少100席黨代表。

民眾黨於去年8月創立，依照政黨法規定，政黨至少每2年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨代表至少要1／2以上出席；民眾黨號稱有1.2萬名黨員，預估至少要6000人到場或持有委託書，一度傳出黨員報名出席不如預期，黨中央除延長報名期限外，全黨動起來加強宣傳。

蔡峻維表示，目前線上的報名人數超過3000人，而委託書約有2000份，考量出席率，希望黨員盡量報名及出席，以利活動順利進行，黨員線上報名將送馬克杯，活動當天到場也將送貼紙，鼓勵黨員踴躍參加黨員大會。

對於實際黨員總人數，蔡峻維說，經過清查確認，紙本與網路重複申請、資料填寫不實超過500人，確認後將會替除，目前仍有許多資料在盤點確認中，等到盤點完成後會對外公布，基本上黨員人數會低於1.2萬人。

至於黨員大會當天流程，吳怡萱說，活動現場分為蛋黃區跟蛋白區，蛋白區部分黨員可以攜帶家屬進入逛攤位，蛋黃區則是以黨員為主，一旦黨員出席人數達到法定人數，就會進行會議流程，最重要的是議決黨章修正案，另外也安排黨員發言時間，將會蒐集黨員意見後交由黨代表大會討論。

黨章修正案部分，主要針對黨章第11條的修改做議決，將最高權力機關由「黨員大會」修改為「黨員代表大會」，後續也將票選出至少一百席黨代表，未來每年召開一次黨代表大會，避免因出席人數不足的疑慮。

(中時 )