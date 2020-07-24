謝忻和阿翔去年爆出不倫戀，不僅重創形象，演藝事業因此停擺，預估損失近7位數收入，日前上節目接受名嘴、前記者們針對此事發問，她唯獨對命理老師詹惟中質疑閉口不答，讓現場氣氛一陣尷尬。

謝忻上節目《小明星大跟班》接受犀利提問時，皆毫不畏懼正面回應，但對命理老師詹惟中質疑被拍到與阿翔路邊激吻後，接下來無論被偷拍到專訪，幾乎都是同一家媒體，讓人覺得是配合炒作、主動爆料，而謝忻唯獨針對此問題改以喝下苦茶當回應，根據《聯合報》報導，詹惟中解釋會這樣問純粹出於好奇心，也告知謝忻不想回答後製可剪掉，事後他推測謝忻這樣做或許想修補與媒體關係，但可能演變成兩面都不討好的窘境，也不怕因此得罪謝忻，更強調：「以後還是朋友」。

謝忻爆發不倫戀導致與長期多年的節目《綜藝大集合》告別，她坦承得知無法重拾主持棒時，當下心裡確實有恨，但情緒卻是難過大於生氣，不過約莫經過半年時間後就逐漸釋懷。

(中時新聞網)