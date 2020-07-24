網友大酸國立中山大學教授林德昌「超神」，18年來指導了148位碩士、29位博士。（取自「Jiasin Yu」臉書／元庭堯高雄傳真）

全民瘋查論文弊案，有網友查出國民黨市長補選候選人李眉蓁的指導教授、國立中山大學教授林德昌的論文指導紀錄，發現「神人般的事實」。數據顯示，林德昌在90至107學年度間，一共「指導」了148位碩士、29位博士，網友質疑「到底怎麼辦到的」。

據悉，一般研究所，通常一位教授、同一個學年最多只能指導2至4個學生。若教授指導的是博士生，對於碩士生就更無力顧及。

但根據「臺灣博碩士論文知識加值系統」資料顯示，林德昌在90至107學年度，18個年裡，一共指導了148位碩士、29位博士。特別在李眉蓁畢業的96學年度，林德昌更是指導了21位碩士、3位博士。100學年度林德昌更是一口氣送出5位博士，網友大酸「有這種神人級教授，學生還不爭相拜入門下？」

李眉蓁的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，除林德昌擔任指導教授，另二位口試委員分別為現任東華大學副校長朱景鵬、以及政治大學國際關係研究中心中國社會經濟研究所主任趙甦成。

林德昌曾為中國國民黨員，2003年接任中山大學大陸研究所長，現為中山大學中國與亞太區域研究所教授、中山大學國際非政府組織研究中心主任。

(中時 )