台中市政府推動多元教育，目前約有2000名學生接受實驗教育。（資料照片）

台中市實驗教育涵蓋學校型態公辦公營及民辦民營學校、非學校型態實驗教育機構、實驗教育團體、原住民族實驗教育等。教育局強調，為維護學生安全，東勢高工舊址停辦實驗教育園區，不影響實教規劃，將持續提供績優辦學單位與學生獎金，打造友善實教環境。

台中市接受實驗教育學生從2018年1745人增加到2019年1924人，目前有5間學校型態實驗教育公辦公營學校、2間學校型態實驗教育民辦民營學校、6間非學校型態實驗教育機構、5家實驗教育團體，個人自學生有342人，以及博屋瑪國小推動原住民族實驗教育。

教育局表示，考量學生安全，東勢高工舊址停辦實驗教育園區，並不影響對實驗教育未來發展規劃。因東勢高工舊址歷經地層滑動，造成環山道路下陷10公尺，921大地震毀3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等，因此，當時主管機關教育部評估不宜就地改建，為維護學生安全而辦理遷校。

教育局強調，國教署在2019年10月明確指出區域存有風險，且未完成安全鑑定報告，2010年4月20日雖來函表示第三期工程完成不影響招生，惟教育局謹慎評估並考量第二期環評尚未通過，不適合招生。

教育局指出，專業單位進行地質鑽探及評估後，禁建及限建區域占全區3成，足見園區內存在高度安全疑慮，因此，教育局綜合各方專業意見及評估結果後，正式公告廢止辦理。

教育局再次強調，市府重視實驗教育，針對辦學或自學績優單位與個人，將提供獎金並舉辦相關活動，透過互助合作與經驗交流，協助家長選擇適合孩子的教育環境，讓實驗教育益發茁壯。

(中時 )