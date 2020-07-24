富邦人壽買下台北王朝大酒店土地及建物，台北王朝大酒店今（24）日發布聲明表示，雙方已簽署不動產租賃合約，由賣方仙妮蕾雅集團繼續在現址進行相關事業營運，故酒店營運仍如常並維持現狀、將不受影響。

台北王朝大酒店前身為1983年開幕、由亞世集團投資興建的環亞大飯店，曾因委由洲際酒店集團（IHG）旗下假日酒店品牌經營管理，短暫改名為假日環亞大飯店。隨著亞世集團因財務危機瓦解，仙妮蕾雅集團2006年斥資70億元買下接手經營。

台北王朝大酒店位於南京東路、敦化北路口的交通樞紐，坐擁鄰近小巨蛋及雙捷運站的地理位置優勢。飯店設有730間客房、可容納8至1000人的會議及挑高宴會廳場地、健身房及戶外游泳池，以及SUNNY BUFFET、玉蘭軒、SUNNY CAFE等3間餐廳。

仙妮蕾雅集團表示，富邦金子公司富邦人壽22日與集團簽署不動產買賣契約書，斥資268億元買下台北王朝大酒店約3024.7坪土地及2.87萬坪建物，雙方同日亦簽署不動產租賃合約，由仙妮蕾德集團繼續於現址進行相關事業營運，營運將如常不受影響。

台北王朝大酒店表示，企業始終秉持「成為旅客心中首選的酒店品牌」初心，將繼續提供最美好、舒適的城市休旅品味體驗，未來將不斷優化飯店軟硬體服務，無論是住房及館內餐廳均會推陳出新，持續推出精彩的優惠活動。

(時報資訊)