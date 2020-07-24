後疫情時代，政府推出「振興三倍券」，同時也宣布「三倍券可捐給公益團體」，此舉無疑為防疫期間的社福寒冬注入一股強心針，人安基金會新北平安站張子文站長表示，平安站日常的防飢、防寒、防病服務向來需要大量經費，邀請大家「用三倍助三防」，讓更多寒士朋友獲得溫暖。

人安新北平安站長期關懷社會經濟弱勢，並提供防飢、防寒、防病、潔身沐浴、就業輔導、心靈輔導、三節關懷、急難救助、給魚給竿拉人一把、愛心餐券共十大服務。

其中防飢、防寒、防病通稱「三防」，所需經費甚大，新北平安站於每週一到週五皆會發放午、晚2餐，每餐平均約100人次，食材耗費龐大，更有其他民生物資如水、乾糧、衛生紙、沐浴用品等需求，只盼在寒士朋友生活艱困時拉他們一把，幫助他們回到社會常軌。

因疫情期間社會經濟受損緣故，社福界陷入募款困難，人安基金會新北平安站邀請大家一起響應此次政府「振興三倍券也能做公益」，讓愛心也能夠有三倍，幫助人安能夠服務更多生活陷困者，營造社會美好氛圍。

愛心專線：（02）2970-5589，劃撥帳號：1997-7434(戶名：人安基金會，備註：常年)。

◎平安站地址：新北市三重區大同南路150號

◎開放時間：每週一到週五0800-1730

訊息聯繫人：張子文站長 手機：0939-740-512、電話（02）2970-5589

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