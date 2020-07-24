因新冠肺炎影響，有許多公司都讓員工在家裡工作，但在家裡工作也帶來諸多不便，像是視訊會議時，可能會有家人從旁經過或是衣衫不整等情況出現，也讓鏡頭前的人哈哈大笑。近日巴西電視主持人波查特（Fabio Porchat）在IG上和前總統候選人一同直播，當時她的妻子洗完澡裸著身子，頭髮包著浴巾從後面經過，雖然她彎腰迅速走掉，但還是被鏡頭拍到，波查特與來賓發現後當場笑出來。這段影片在網路上被瘋傳，引起大批網友留言。

據《星島日報》報導，波查特3日在IG上主持節目，採訪巴西前總統候選人布洛斯（Guilherme Boulos），當2人談論到一半時，他的妻子納塔莉麥加（Nataly Mega）從後方經過，看得出納塔莉麥加剛洗完澡，還沒穿上衣服，頭髮僅包著一條浴巾，雖然她試圖彎腰蹲下走過，最終還是被鏡頭拍到。

波查特與布洛斯笑翻。（圖／翻攝自fabioporchat IG）

原本波查特看到情況想裝作什麼都沒發生過，但納塔莉麥消失在畫面後，布洛斯忍不住大笑，直說：「有人光溜溜走過去啦！」波查特笑翻轉頭和妻子說：「大家都看到妳了，布洛斯也看到了，非常明顯。」

波查特與妻子納塔莉麥加感情相當好。（圖／翻攝自natalymega IG）

這件事在網路上被瘋傳，網友看了也都笑翻，留言表示「奧斯卡最佳隔離檢疫影片，笑翻我了」、「幾乎是裸體！」、「這是世界上最有趣的視頻！哈哈哈哈，我無法停止笑」、「也許她以為是哈利波特的隱形斗篷，能看不到她」。波查特與納塔莉麥於2017年結婚，2人感情相當好，時常在IG上分享生活趣事。

波查特的妻子納塔莉麥加。（圖／翻攝自natalymega IG）

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(中時新聞網)