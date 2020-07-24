國泰台灣 ESG 永續高股息（代號：00878）在本週一上市後，立即掀起了投資人搶購潮。

它主打的內容不僅包含了以企業社會責任為主的 ESG 投資，還包括了每季分配的高股息，而這些都是台灣投資人相當喜愛的賣點。

而在上市第一日收盤，成交量達到了 85,250 張，更是一舉打破了過去台股ETF 上市首日紀錄。

然而，對於國泰永續高股息 ETF 是否具備長期投資價值，我們則是抱持較為保守的態度。

其中 ESG 的概念我們在先前的影片中曾做過詳細介紹。裡頭提到若是從股東利益極大化觀點來看，企業為 ESG 付出較多心力時，代表公司額外成本將會上升，對其本業上獲利則是可能造成一定影響，因此投資 ESG 時，我們很難獲得打敗大盤的 Alpha 報酬。

另外，在 00878 高股息的部分，其目前持股內容在未來能否持續發放高股息，則是要打上一個問號。

00878 目前的前幾大持股中，包含了廣達、英業達、華碩、和碩…等，主要是以大型電子代工或是電子零組件廠為主。

這些公司在過去確實都發放了高額股利來回饋股東。

不過，隨著中國的電子產業在近幾年的快速發展，目前已經能達到，甚至是超越這幾家台灣業者的實力。

像是我們之前在關鍵報告提到的立訊就是一個很好的例子，它在近期收購了緯創的中國廠。

所以，00878 持有的這幾家台灣電子代工或是電子零組件公司，在面對到中國強力的競爭者崛起之後，能否維持其獲利能力? 未來能否維持其高股利配發的慣例? 這些都是投資人要仔細評估的。

另外， 00878 與同樣是以高股息為訴求的 0056 的不同之處在於， 00878 持有約三成的金融股（19.8%）和電信股（8.6%），0056 則是只有約 5.5% 的金融股。

而金融股和電信股是我們一直認為，其未來營運前景有可能持續走下坡的行業。

像是金融股在低利環境下，其獲利空間就會逐漸受到壓縮，進而侵蝕到其未來配發股息的能力；後者則是包含了 5G 商業模式尚未明朗，以及頻譜成本過高，再加上逐年下降的 ARPU，其股利發放也開始出現了減少現象。

因此，雖然 00878 目前的持股內容在過去幾年確實都有良好表現。但在考慮到電子代工或電子零組件等企業要面臨中國競爭者崛起，以及金融、電信股未來的獲利能力可能走下坡後。這樣的投資內容能否維持高股利發放，就有了很多疑慮，而這也是我們對於這檔 ETF 持保守態度的原因。

最後，則是要提關於溢價的問題。在經過週一、二投資人瘋狂搶購之後，00878 在昨天收盤時，其溢價的幅度已經達到了 5.28%，遠遠偏離了其參考淨值。

舉例來說，這代表投資人是用 105.28 元購買價值只有 100 塊的商品，這多出來的 5.28 元即是其所謂的溢價。

而當市價相對於淨值出現溢價後，若想要投資 00878 的話，則可能還要進一步承擔 ETF 溢價收斂的風險。

所以，在投資 ETF 時，我們除了需要了解其持股內容，指數與追蹤方式之外，其淨值以及市價之間的差距也是我們該注意的項目。

而從前述分析來看，我們認為國泰永續高股息這檔 ETF 存在相當多不確定性，投資人應當留意可能的風險。

※本文由PressPlay專欄作家王伯達授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)