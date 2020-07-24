為振興國旅與刺激消費，總統蔡英文24日南下到嘉義縣進行產業振興之旅，不但現場體驗高山茶席、學習如何沖咖啡，更先後用三倍券加現金買了鳳梨酥和咖啡禮盒，蔡英文還為逐鹿部落出生10天大的梅山鹿取名為「Q弟」，未來Q弟將與前總統馬英九親自命名「馬小九」的梅花鹿一起生活。
蔡英文下午在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠、蔡易餘、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇等人陪同下，先到番路鄉牛埔仔大草原的旺萊山遊逛特色伴手禮，蔡英文馬上拿出500元三倍券加70元現金買了旺萊山最有名的鳳梨酥禮盒，隨後在人員指導下，與翁章梁現場學習製作鳳梨酥、喝阿里山高山茶。
中途蔡英文轉往觸口龍隱寺參拜，又來到逐鹿部落欣賞鄒族舞蹈、欣賞工法獨特的原民藝術品、無毒農產品等，翁章梁當場送蔡英文鄒族有名的山豬雕刻品，隨後蔡英文在咖啡達人方政倫說明指導下，不但品嘗阿里山有名的冠軍咖啡，也學習沖泡咖啡，蔡英文更透露，自己每天都會泡咖啡、喝咖啡，對咖啡有相當的喜愛，還誇自己泡出來的咖啡「很好喝」。
同樣以三倍券加現金買咖啡禮盒後，蔡英文特地步行到一旁的鹿園觀看鹿群活動狀況，並在部落居民精心安排下，與剛出生不久的梅花鹿相見歡，蔡英文溫柔撫摸梅花鹿，直呼好可愛，接著說小鹿在嘉義出生，嘉義的身分證開頭英文字是Q，所以替小公鹿取名叫「Q弟」，一行人短暫停留後即轉往竹崎參觀酪梨果園。
(中時 )
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