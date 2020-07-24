雲林縣虎尾虎珍堂「憨吉濃濃乳酪蛋糕」摘下比利時風味評鑑大賞 ITQI（International Taste Institute）一星評鑑，成為第一顆躍上國際的台灣地瓜。（許素惠攝）

雲林縣虎尾虎珍堂設計典雅，初始因地瓜甜點品項不多，曾被誤認為古董店，如今是老饕尋訪的優質糕餅店。（許素惠攝）

雲林縣虎尾虎珍堂以黃金比例，完美結合台灣地瓜和乳酪綿密口感，做出「憨吉濃濃乳酪蛋糕」，從1000多項產品中脫穎而出，摘下比利時風味評鑑大賞 ITQI（International Taste Institute）一星評鑑，成為第一顆躍上國際的台灣地瓜。

11年前，原在出版界工作的虎珍堂創辦人林進誠，感慨老輩逐漸凋零，老家荒廢，亟思返家固守老宅，很愛吃地瓜的他，開始深入了解並思考地瓜的可能性，發現雲林瓜產量全國最多，2顆有1顆來自雲林，全國1年總產量可繞地球31周，是台灣最在地的代表及象徵。

林進誠回故鄉開發地瓜產品的想法、討論及蘊釀長達5年，老婆以為他只是說說都沒理他，沒想到他是認真的，後來轉支持，但夫妻兩都是烘焙的門外漢，還好幸運地遇到願意配合協助。

林進誠將地瓜定位為主角，並秉持吃出天然原味的理念，絕不使用任何化添加物，也不讓佐料喧賓奪主，壓過地瓜香氣，因此單是摸索食材特性、比例、味道等，就耗時2年，4年前才正式開店。然而，新店知名度不足，門可羅雀，使夫妻再度坐困愁城。

林進誠想從參加雲林十大伴手禮選拔著手，老婆卻不看好，說「參賽者都是食品界老將，甚至是百年老店，我們初出茅廬，根本不是對手」。老婆大潑冷水反而讓他隨緣以對，不料，初試啼聲就一鳴驚人，蟬聯3年雲林十大伴手禮獎的肯定。

此次摘星的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」是虎珍堂經典款糕點，地瓜與乳酪的黃金組合，有不可思議的密實口感，如同冰淇淋般入口即化的綿密，並散發出龍眼蜂蜜清甜的餘韻，以最台灣的味道征服評審味蕾，獲「風味絕佳獎章」（Superior Taste Award）。

為慶祝「憨吉濃濃乳酪蛋糕」國際摘星，虎珍堂推出限時買一送一活動，買「憨吉濃濃乳酪」送散步甜品「虎月燒」，優惠至 8月31日止。

(中時 )