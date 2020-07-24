微風集團「Breeze Online」線上精品即將開台上線，正值7月畢業求職潮，對外徵才500職缺，其中包含紅直播主、數位專才等，並有機會加入微風經紀旗下藝人。預計首波在25日結合新北市政府「2020 台灣就業通」大舉徵募高手。

微風集團指出，隨著「微風生態圈」打造，數位領域專才是為今年招募的核心項目。下半年集團將在業界首創專營精品的線上電商系統「Breeze Online 微風線上精品」，加上網紅直播主的快速竄起，線上線下導購的各種新型商業營利模式，電商相關專才或是結合大數據、AI 等科技專案管理師、軟體工程師以及行銷企劃且斜槓擁有直播才能者，都將是微風集團持續網羅好手的數位團隊，共同打造數位零售版圖新亮點。

此外，集團招募專才並涵蓋精品營運主管幹部、自營餐飲人才等職缺；微風自營餐飲包括「究牛頂級鐵板燒」、「究濃牛肉麵」、「上海小館」等各國主題餐廳，需才恐急。

(工商 )