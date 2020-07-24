微風集團「Breeze Online」線上精品即將開台上線，正值7月畢業求職潮，對外徵才500職缺，其中包含紅直播主、數位專才等，並有機會加入微風經紀旗下藝人。預計首波在25日結合新北市政府「2020 台灣就業通」大舉徵募高手。
微風集團指出，隨著「微風生態圈」打造，數位領域專才是為今年招募的核心項目。下半年集團將在業界首創專營精品的線上電商系統「Breeze Online 微風線上精品」，加上網紅直播主的快速竄起，線上線下導購的各種新型商業營利模式，電商相關專才或是結合大數據、AI 等科技專案管理師、軟體工程師以及行銷企劃且斜槓擁有直播才能者，都將是微風集團持續網羅好手的數位團隊，共同打造數位零售版圖新亮點。
此外，集團招募專才並涵蓋精品營運主管幹部、自營餐飲人才等職缺；微風自營餐飲包括「究牛頂級鐵板燒」、「究濃牛肉麵」、「上海小館」等各國主題餐廳，需才恐急。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。