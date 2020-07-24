全球資料中心市場競爭越趨激烈，客戶對資料中心的要求也不斷提升，中華電信板橋雲端資料中心於今年成功取得Uptime Institute M&O認證(Management and Operations Stamp of Approval)，成為台灣第一家取得M&O認證的專業機房。

M&O係透過外部稽核驗證資料中心是否具有專業的基礎設施及維運能力，因此取得M&O認證，不僅代表著中華電信板橋雲端資料中心在持續性維運管理上達到國際標準，且以不斷精進的卓越服務品質超越其他業者。

依據研究調查，資料中心的非計畫性停機和故障的主因與維運管理有關，中華電信這次取得的M&O Stamp of Approval不同於單純的設計、建造與書面驗證，更著重於資料中心基礎設施維運管理體系的運作查核、管理階層到一線人員如何實踐風險管理及持續維運的有效性。查核範圍包含人員組織、維護作業、培訓作業、計畫協調與管理、機房運行條件等5大類19個主題，逾百項查核項目，協助企業滿足各項風險管控查核，簡化進駐評估程序。

目前Uptime Institute僅在全球發出350張M&O證書，加上先前中華電信已取得的EPI TIA-942 Rated 3認證，中華電信板橋雲端資料中心目前全台唯一同時取得雙重認證的資料中心。

中華電信強調，取得M&O認證，不僅是中華電信落實風險管控機制、永續經營管理的最佳體現，也向全球企業證明中華電信擁有世界級資料中心的維運能力。

(工商 )