群益期貨（6024）7月24日舉辦第二屆外匯新力軍頒獎典禮，本屆新力軍競賽參賽人數再創新高，全台計有百間大專院校財經相關院系爭相參加，經歷為期三個月的模擬競賽與實單競賽兩輪的激烈競爭，本屆獲獎前三名同學以亮眼績效在全台近3,000名學生中脫穎而出，由輔仁大學的余同學以獲利率128％的驚人績效居冠，靜宜大學的黃同學與曾同學也分別以81％及68％獲利奪得亞軍及季軍。

群益期貨在今年不僅舉辦校園投資競賽，更創新舉辦外匯形象大使票選活動，此項新穎的活動由台灣師範大學游同學獲得共計近3,500票得到第一名，本次頒獎典禮亦邀請創意影片獎得主清華大學房同學進行表演。

群益期貨2019推動外匯新力軍計畫，目的為培育年輕新世代的全球市場投資宏觀，本屆與台北科技大學－教育部產學合作辦公室、台北商業大學、中部財金學術聯盟及財金M平方共同舉辦，在籌備期間走訪全台各校園課堂，將正確的全球外匯專業知識推廣至校園。

本屆的形象大使競賽匯集大量的人氣，其中創意影片由房同學自創的外匯歌曲獲得，簡單的創意影片也創造上萬的瀏覽數量。

群益期貨7月中起邀請外匯新力軍的前五十名參加為期二周的自營操盤培訓專班，並由群益期貨的自營部、研究部、顧問部、槓桿交易部主管擔任培訓講師，更邀請啟蒙時代交易研究院的創辦人賴聖唐、台灣極短線交易教父黃伯宇等資深前期貨業自營主管進行授課。

群益期貨培育校園學子不遺餘力，希望藉由交易競賽、培訓、種子計畫提升整體台灣學生的金融競爭力。在頒獎典禮上，董事長孫天山更宣布全年度的外匯種子計畫，目前已徵選出10位優秀的學生代表，未來將會每月投資100美金給外匯種子學員進行外匯實單操作，希望種子學員在經過培訓過後，能將所學技巧應用在投資上，並將正確外匯投資觀念分享至各大專院校。

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