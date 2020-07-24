台中市「第14期美和庄市地重劃區」坐落北屯區四張犁、后庄及陳平等地區，面積達403公頃，為近40年來大台中地區面積最遼闊的市地重劃區，目前已完成重劃配地公告，並陸續埋設界標。地政局長吳存金呼籲土地所有權人妥善維護界標，以避免日後爭議，維護自身權益。

地政局吳存金表示，14期重劃區目前正陸續辦理區內各筆土地地籍確定測量、界標埋設、檢測及拍照保存作業，其中埋設土地界標可使界址更明確，保障民眾財產權益，土地所有權人若能妥善維護界標，可節省日後申辦鑑界所花費的時間與金錢，避免社會資源浪費，達到公私雙贏。

中正地政事務所主任林永成說，重劃區內的土地界標有嚴謹測設流程，以高精度衛星定位儀、全測站經緯儀完成控制點測量後，實地測設放樣，並檢測放樣界標無誤後，地政機關才辦理重劃成果登記事宜。

此外，為提供更優質的服務，中正地政事務所測量人員於辦理界標檢測時，也一併將土地界樁標註點號，並拍攝照片，照片另保存於中正地所開發建置的圖檔管理系統中，未來界標埋設完畢後，將提供市民朋友線上查。

(中時 )