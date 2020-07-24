一審主任檢察官調陞人事案底定，劍青檢改發出聲明，肯定法務部長蔡清祥能能著眼於制度設計理念持續深化改革，同時，劍青檢改強調，在檢察官遴選要點的子法修改前，民選委員都應尊重及執行各地檢票選結果。

劍青檢改指出，蔡清祥部長在面對本屆民選委員所做出有違遴選辦法及主任票選原則的推薦名單時，能著眼於制度設計理念，堅持深化改革，值得基層檢察官肯定。

劍青檢改表示，對於調辦事檢察官之鼓勵與拔擢，建請審慎思考主任檢察官職務之功能與目的，以及法務部推薦權之設計。在「法務部─各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點」修改子法前，除非部長行使推薦權或檢察長加註意見，民選委員都應尊重及執行各地檢票選結果。

此外，劍青檢改認為，本屆民選委員在參選時並未就檢察改革理念做出表態，所以未來檢察人事改革委員會不宜由檢審會兼辦運作，應該重新票選改革委員。

(中時 )