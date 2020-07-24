智原(3035)今(24)日舉辦法說會，總經理王國雍表示，在新接案中進入量產逐漸增加下，預估第三季營收會有中雙位數成長。

智原過去幾年的ASIC接案(Design win)，大多數分佈6個領域，也已經成為智原的營運核心，包括自動化應用、智慧電錶、影音應用、數據通信、通訊及AIoT六大應用，對客戶而言，智原熟悉的製程及IP正好可支應需求，對智原而言，這些應用的特質包括量產機會高、客戶黏著度高、產品生命周期長、RD比較有效率等，也是構成經常性量產收入的必要條件。

王國雍表示，以智原來說，接案最重要的就是要可以走到量產這一步，2015年開始，累計智原接案量高達207件，且在中途放棄的比例不到10%，現在每年約接40~50個案子，以這樣的接單量，也有機會從中「捉到大魚」。

展望第三季，智原新接案中進入量產的案子將逐漸增加，將貢獻第三季營收成長動能，面對大環境的高度不確定性，智原將持續關注市場變化，掌握優勢應用以構建公司長期競爭力。

王國雍表示，預計智原第三季營收會有中雙位數成長，主要還是來自MP(量產)部分，季增加上看20%~30%，除新案子外，還有一些之前遞延的案子都會出，NRE(委託設計)則會下滑，主要還是因為疫情衝擊，客戶決策時間點變慢，尤其是價格比較高的案子，客戶態度又會更加謹慎，IP則預估會相較第二季持平。

(時報資訊)