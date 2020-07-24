中華電(2412)與日本軟銀於108年3月時簽署合作備忘錄(MOU)，結合雙方優勢積極協作開發物聯網、AI人工智慧、大數據等相關領域發展，今(24)日更宣布擴大合作範圍，攜手日本軟銀100%投資海外子公司ST Solutions Taiwan及同屬軟銀集團旗下之Arm Treasure Data一同合作發展AI大數據之應用領域，搶攻大數據商機，本次首發合作內容是使用API方式串接中華電DMP與Arm Treasure Data CDP，有效極大化雙方共同客戶的數據。

中華電近年來積極運用大數據開拓新商業領域，協助政府機構、企業客戶活用大數據應用服務，提高產業使用效率及增強企業競爭力，Arm Treasure Data為全球CDP(Customer Data Platform)領導廠商，是包含日本在內各國企業整合內外數據的重要合作夥伴。

中華電表示，當企業所能掌握的數據越多，再搭配人工智慧分析，才能發想出更多元的應用，透過此合作，希望幫助台灣企業導入Arm Treasure Data CDP的企業整合管理並分析原有破碎化資訊，結合中華電大數據，進而協助企業相關行銷策略制定，找到最佳解決方案。此外，經由本次與ST Solutions Taiwan，業務推廣展開之深度合作，讓中華電信布局跨國行動物聯網的觸角更加延伸，期許為事業發展帶來更多效益。

除了擴展企業端應用服務外，中華電也看好台灣行銷產業對大數據的應用需求，7月起將正式進軍數位廣告領域，結合人工智能與大數據，提供數據廣告服務。透過中華電信精準數據分析，以消費者行為去重新定義目標客群，為企業找到最有價值的客群。

(時報資訊)