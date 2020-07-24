宜蘭縣政府10多年來持續推動建設宜蘭地區污水下水道系統，已接管戶數2萬7341戶，平均日污水量達4萬5000公噸，與民眾日常生活息息相關同時也有潛在危險，縣長林姿妙24日前往宜大商圈視察污水下水道管路TV檢視作業，要確保埋在地下的管線都保持完整沒有破損，預防因管線問題導致地面下陷、道路出現天坑的事故。

宜蘭縣的污水下水道系統接管普及率已達62.32％涵蓋範圍有宜蘭、員山、壯圍、礁溪四城及縣政中心等地區，面積約2533.8公頃，縣府水利資源處表示，為確保公共污水管渠輸送功能順暢，除定期辦理污水人孔內、外部設施檢視作業，今年更針對容易引起油脂、毛髮堆積的管段，包括商圈及餐飲業密集處、學校與車站等交通主要路段，優先納入管渠TV檢視作業區域。

縣府此次採用的「TV檢視作業」是先以高壓水柱清除管內沉積的砂石、污物、油脂硬塊等雜物，再將橡皮充氣式止水栓塞住上游管線，阻絕上游水流流入檢查管道，隨後將TV鏡頭放置在管道內，透過在地面上的監視器，觀察下水道是否有破損、裂縫、浸漏與連接管的狀況，

再紀錄錄影存檔。

之後縣府會依檢查的結果建置管線修復追蹤列管機制，歸納統計分析損壞原因及區域，同時將這些累積的維護管理經驗，應用在後續將陸續開辦的蘇澳、頭城、礁溪及三星等地區的污水系統。

(中時 )