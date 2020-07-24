國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，近日遭爆論文抄襲，她除親自道歉外，並宣布放棄中山大學碩士學位，並呼籲回歸市政討論，勿再追殺她論文。對此，國民黨青年團也緩過神回擊，點名民進黨立委郭國文、張廖萬堅在內的7人，直言「民進黨果然是權利一把抓的政黨」。

國民黨青年團23日在臉書貼文表示，李眉蓁已經勇於道歉，那前副總統陳建仁、民進黨立委張廖萬堅、郭國文、前教育部長吳茂昆等7人論文問題也很大，並開嗆「隨便搪塞兩句，就可以無視帶過嗎？」、「民進黨遇到的問題都不是問題，民進黨遇到的麻煩都不是麻煩，民進黨果然是權利一把抓的政黨，『黨證在手，特權我有』」。

貼文並附了一張圖，斗大標題寫出「民進黨人士，學位大問題」、「1450來質疑一下啊」。

被點名論文有問題的郭國文，今下午發出聲明表示，其博士論文先前無故被檢舉，也早由成功大學審查委員會審查，認定違反學術行為不成立，先前也曾經招開記者會公開澄清說明，國民黨青年軍再度抹黑，顯然是轉移焦點，已委由律師對相關貼文者提告。

聲明也指出，國民黨再度以未經查證的資料抹黑，其完全依照相關規定撰寫，並經學位授予程序通過。後因各種政治原因被檢舉，並兩度送審定委員會審查，在2018年3月時，成大即已審查，決議是「違反學術行為不成立」。

國民黨青年團臉書貼文。(圖/翻攝自 國民黨青年團)

郭國文說，學位論文抄襲與否，皆有白紙黑字的證據，每一個人都可以質疑，但是若已經有相關證明釐清，就應停止「報復性」的抹黑，尤其是藉機刻意混淆視聽的行為更不可取。

(中時新聞網)