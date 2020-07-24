2020第5屆牧德盃企業羽球排名賽在8月8日父親節將於新北市新莊體育館開打。本屆賽事牧德科技與連江縣政府合作，共同推廣馬祖觀光及馬祖高粱酒，藉由賽事行銷，讓更多人認識美麗的四鄉五島。

「牧德科技的總經理陳復生，是我們北竿鄉親，他是非常成功的企業家，事業有成後回饋家鄉，辦理體育績優學生獎學金，安心就業、就學計畫等等。而我們馬祖擁有非常豐富的生態，戰地文化，島嶼風采，美食和美酒，我們作為馬祖人，應該要讓馬祖的美，給更多人看到。」連江縣長劉增應表示。

劉增應24日特別造訪牧德科技園區，感受幸福企業的魅力，參訪公司各項體育設施，也了解牧德盃籌備近況，對賽事高規格防疫規劃，屆時新莊體育館順利開打充滿信心。

牧德科技總經理陳復生覺得能與連江縣合作，不全是單純回饋鄉里，「我認為任何事情是相輔的，縣長是五星級縣長，透過這次結合，也可以讓牧德盃團隊同仁，借鏡學習，不一樣的視野還有合作模式。」

馬祖近年舉辦多項體育運動賽事，包括邁入第六屆的馬祖馬拉松，國際馳名的北竿硬地超級馬拉松，還有莒光定向越野賽事，戰地風情結合路跑，一年四季吸引許多愛好運動的民眾到馬祖觀光。

「馬祖非常適合旅遊度假，很適合休閒運動，我們結合馬祖的島嶼生態，一年四季辦很多運動賽事。接下來，預計今年10月要舉辦馬祖羽球賽，歡迎球友，一邊來打球、一邊來馬祖旅遊觀光。」劉增應希望運動結合觀光，推廣城市行銷，展現不同的離島風情，讓民眾留下美好的回憶與印象。

陳復生指出牧德盃近幾年能見度提升，期望藉由賽事來行銷馬祖觀光，「在疫情期間，能幫助馬祖推廣觀光旅遊，這是我們能夠做的。而且面對疫情，我們做好高規格防護，我相信能夠順利舉行，加上政府法令通過後，我們沒有理由不辦。」

進入第5屆的牧德盃，除了眾家企業隊躍躍欲試，今年增加個人賽事，還有專業組好手較勁。另外在牧德科技力邀下，世界排名第2的羽球男單名將周天成，8日下午會到現場舉辦簽名會，更多訊息可至牧德運動網 (http://www.machvisionsports.com)瞭解。

(中時 )