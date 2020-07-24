甫成立不久的大雅分局舉辦首場「治安座談會」，立委、民意代表、里鄰長、守望相助隊等出席踴躍。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局長許明耀（左）代為頒發2020年全國治安標竿社區獎牌給大雅里里長李玲珍（右）。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局治安座談會出席人員發言踴躍，充分表現出對治安、交通的關心及期許。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

全台最新成立的台中市大雅分局舉辦首場「治安座談會」，分局為強化社區治安與交安，推動社區警政，建立良好警民關係，凝聚居民關心社區治安共識，廣邀轄內立委、民意代表、里鄰長、守望相助隊等人員參加，很多人都是第一次到分局，感到很新鮮也非常高興。

治安座談會由分局長許明耀主持，除說明治安如空氣，好到讓大家不知不覺，但好還要更好，台中市治安從合併升格後不斷進步，民眾對治安滿意度翻成長，每10萬人犯罪件數亦是最低，在去年已降到900件以下。

此外，會中也針對治安、交安維護作為等警政工作概況，透過刑案偵防及交通執法安全宣導的說明，剖析最新犯罪模式及交通事故發生原因，以及防制作為及成效，使民眾了解社區治安、交通狀況，展現對社區治安的高度重視。

分局長許明耀代為頒發2020年全國治安標竿社區獎牌給大雅里里長李玲珍。該獎項為內政部評選全國22個縣市，選出32個治安標竿社區。李玲珍說，能在全國各縣市、無數社區中脫穎而出，實經多年辛苦的付出與經營，邀請大家8月13日到大雅國小觀摩指教。

大雅分局指出，台中市治安平穩進步成效斐然，2016年至2019年肅槍工作績效六都第一，2018年、2019年緝毒安居專案績效六都第一、2109年掃黑工作績效六都第一、2016年至2019年打詐工作績效六都第一、2019年榮獲行政院頒政府服務獎，第2屆政府服務獎等評比績優。

台中市犯罪率2017年至2020年均為六都最低，統計2020年1至6月每10萬人口刑案發生數，全般刑案、暴力犯罪、竊盜犯罪、詐欺犯罪等。犯罪率均為六都最低，居住社區治安滿意度高達95.3％，為六都最佳。

(中時 )