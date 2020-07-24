2019年初高雄市發生3歲鄧姓女童疑似遭到噴槍灌嘴離奇死亡，女童生母指控父親鄺男涉有重嫌，全案橋檢終結依過失致死罪嫌將鄺男起訴，橋頭地方法院經過1年半時間審理，24日下午4時一審宣判，法官依過失致死罪，判刑鄺男1年10個月徒刑，全案仍可上訴。

(中時新聞網)