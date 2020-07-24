女兒遭洗車場噴嗆灌肺致死 高雄父親判1年10個月 16:182020/07/24 中時新聞網 林雅惠 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女兒玩洗車場噴嗆灌肺致死 高雄父親判決出爐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019年初高雄市發生3歲鄧姓女童疑似遭到噴槍灌嘴離奇死亡，女童生母指控父親鄺男涉有重嫌，全案橋檢終結依過失致死罪嫌將鄺男起訴，橋頭地方法院經過1年半時間審理，24日下午4時一審宣判，法官依過失致死罪，判刑鄺男1年10個月徒刑，全案仍可上訴。 (中時新聞網) #女兒 #洗車場 #鄺男 #噴嗆 #父親 也許您會感興趣 推薦閱讀 中科院傳員工宿舍內自栽大麻 桃市地院裁定收押 11:302020/07/24 社會 海軍士官酒駕連闖紅燈撞7車 車身斷裂3人傷 11:462020/07/24 社會 美女主動加好友 視訊「裸聊」男子遭詐萬元 13:222020/07/24 社會 消防萌騎士出動了 小尖兵體驗滅火十八般武藝 13:232020/07/24 社會 驚見醫師夫傳訊：「不硬怎麼X」 小三護理長嬌喊：不准抱她 15:342020/07/24 社會 社會熱門新聞 女兒遭洗車場噴嗆灌肺致死 高雄父親判1年10個月 - 社會 高雄市警局督察涉貪 檢方聲押獲准 - 社會 小花童累翻！「疲勞駕駛」進婚禮現場 新人賓客笑破肚 - 社會 驚見醫師夫傳訊：「不硬怎麼X」 小三護理長嬌喊：不准抱她 - 社會 約會總在「公園晚上8：30」 女怒被「吃定」結婚前夕休了他 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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