Dior於台北信義新天地A9館一樓打造「Dioramour」期間限定店，以紅色波卡圓點為主題，呈獻洋溢浪漫綺想的七夕限定系列，快閃店自24日至8月30日，展售一系列獨家限定包括Lady Dior紅色波卡圓點刺繡帆布提包、Lady Dior拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾提包、Book紅色波卡圓點刺繡帆布小型托特包及紅色波卡圓點卡夾等。

Dior指出，法文Amour(愛情)、Amoureuse（戀人）等都是迪奧先生經常使用的語彙來命名他的高級訂製系列，以歌頌雋詠斐然的愛情；此次以「愛」作為貫穿 Dioramour 系列的設計主軸，由Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri專為七夕情人節所設計的全新限定系列，透過兩個深具品牌標誌性意義的元素「紅色」及「波卡圓點印花」，打造經典提包、刺繡帆布包、托特包、方盒包以及一系列配件單品，像是運動鞋、內襯衣、Mitzah 絲巾、首飾與卡夾等，估將再引發一波Dior迷搶購潮。

(工商 )