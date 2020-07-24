中美對立激化效應，全球股市跌趴，台股開高走低，且外資賣股偏匯出，新台幣實質匯價走弱，尾盤由升轉貶，終場收在29.556元兌1美元，貶值2分，台北外匯經紀公司成交量9.04億美元。

新台幣同時收周線，累計本周小升3.7分或0.13％，為連續二周收高。外匯交易員指出，周初延續近來的資金行情，支撐股匯市向上不變，但美國總統川普突然宣布關閉大陸在德州的領事管，大陸也出手反制宣布關閉四川成都美國領事管，金融市場應聲再掀震盪，亞洲主要股市一片綠油油，台股收盤大跌逾百點，外資擴大賣超108億元，且連同領取的現金股利一併匯出，使得新台幣實質匯價明顯走弱。

外匯交易員強調，出口商見機不可失，順勢進場拋匯，新台幣貶幅跟著縮小，加上外資其實是有買有賣，及尾盤老大（央行）進場調節後，盤面由升轉貶。後勢中美情勢及疫情發展，仍是外資進出的關鍵，預料短線新台幣也將隨之偏震盪格局居多。

(工商 )