中華電信24日宣布，擴大合作範圍，攜手日本軟銀100%投資海外子公司ST Solutions Taiwan Co., Ltd.，及同屬軟銀集團旗下之Arm Treasure Data一同合作發展AI大數據之應用領域，搶攻大數據商機。

中華電信與日本軟銀於2019年3月14日簽署合作備忘錄(MOU)，結合雙方優勢積極協作開發物聯網、AI人工智慧、大數據等相關領域發展，這次與Arm Treasure Data合作，是中華電與日本軟銀進一步擴大合作範圍。

雙方這次首發合作內容是使用API方式串接中華電信DMP與Arm Treasure Data CDP，有效極大化雙方共同客戶的數據。ST Solutions Taiwan Co., Ltd.的角色將扮演業務面支援和提供台灣企業相關解決方案。

中華電信近年來積極運用大數據開拓新商業領域，協助政府機構、企業客戶活用大數據應用服務，提高產業使用效率及增強企業競爭力。Arm Treasure Data為全球CDP (Customer Data Platform)領導廠商，是包含日本在內各國企業整合內外數據的重要合作夥伴。

中華電信表示，當企業所能掌握的數據越多，再搭配人工智慧分析，才能發想出更多元的應用。透過此合作，希望幫助台灣企業導入Arm Treasure Data CDP的企業整合管理並分析原有破碎化資訊，結合中華電信大數據，進而協助企業相關行銷策略制定，找到最佳解決方案。

此外，經由本次與ST Solutions Taiwan Co., Ltd.業務推廣展開之深度合作，將讓中華電信布局跨國行動物聯網的觸角更加延伸，為電信事業發展帶來更多效益。

除了擴展企業端應用服務外，中華電信也看好台灣行銷產業對大數據的應用需求，7月起將正式進軍數位廣告領域，結合人工智能與大數據，提供數據廣告服務。透過中華電信精準數據分析，以消費者行為去重新定義目標客群，為企業找到最有價值的客群。未來中華電信亦將持續以數據驅動Martech，攜手產業界一起為台灣數位廣告共創新局。

Arm Treasure Data的顧客數據平台CDP協助企業解決數據整合的挑戰。透過瞭解跨裝置、跨地區、跨時間的顧客行為，從而洞察出每位顧客的輪廓與行動軌跡，並基於數據驅動，提供卓越的顧客體驗與服務。作為Arm的子公司，Arm Treasure Data 顧客數據平台(CDP)專門處理國際企業所需的數據規模性、安全性和複雜性，服務全球超過400間企業客戶，其中100間為富比世「全球企業2000強」。

(工商 )