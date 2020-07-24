瑞儀光電股份有限公司於2020年正式邁入第25個年頭，並於7月24日舉辦「瑞儀創新 ∙ 耀眼25」廠慶活動。（瑞儀光電提供／柯宗緯高雄傳真）

瑞儀光電股公司今年正式邁入第25個年頭，24日舉辦「瑞儀創新 ∙ 耀眼25」廠慶活動，現場邀請經濟部加工出口區管理處黃文谷處長及高雄分處吳大川分處長，與同仁齊祝瑞儀光電25週年生日快樂。

今特別安排高雄總部與大陸廠視訊連線，讓吳江、廣州、南京廠的瑞儀夥伴們能劃破地域齊聚一堂歡慶此極具意義的里程碑，展現企業團結的向心力，並強調瑞儀創新傳統、邁向百年企業的堅毅決心。

瑞儀25系列除廠慶活動，更依循活動三大主軸「傳承共好、創新突破、感恩續航」規劃辦理吉祥物徵選、路跑、家庭日…等相關活動，將週年妝點得更精采多元，其中以票選而誕生的瑞儀吉祥物─背光獅更是淋致體現企業特色，並廣泛地使用於各項文宣及紀念品。秉持企業對於環境永續的初衷，於所辦理的系列活動中仍亟力推廣環境教育及減塑觀念，特使用公司廢材，化朽為奇再製成祈福卡，讓同仁將點點心願化做文字懸掛祈福牆。

身為背光模組的關鍵供應商，「穩健務實」一直是瑞儀光電 1995 年成立以來，始終堅信的價值，近年積極佈局的車載產品已開始放量生產，2019年出貨量突破一百萬台，對於未來整體營收及獲利將有所挹助。2020年隨著中美貿易戰與新冠肺炎疫情蔓延，讓全球忐忑不安，面對大環境的挑戰，促使瑞儀光電近年來持續進行轉型，重新調整及佈局，務實地著眼獲利能力的提升。

不僅著眼於獲利營收，更努力實踐企業社會責任，瑞儀光電於2016年成立瑞儀教育基金會，2019 年針對 ESG 各面向訂定「2025永續發展目標」，並參與具指標性之TCSA台灣企業永續獎，連續三年榮獲「電子資訊製造業-金獎」殊榮。對瑞儀光電而言，企業社會責任不僅僅是願景或理想，更是不斷進步的歷程，透過企業社會責任的落實與商業運作的影響力，持續接軌全球永續脈動。

瑞儀光電走過二十五年，即使產業挑戰、環境變遷從未停歇，依舊秉持核心技術領先及快速、彈性應變的基礎，在各方面皆取得耀眼成績與外部肯定，期許未來，瑞儀光電仍延續成功經驗，開創下一個巔峰。

(中時 )