監委高鳳仙、楊美鈴調查白色恐怖時期于非共諜案，發現審判被告高達116人，對國家安全確有貢獻，然而對其刑求逼供、未依法釋放、不當裁判造成的補償、賠償共2億4113萬3千元，已故紀錄片導演洪維健的父母因不當審判成為「台灣最小政治犯」，監院通過監委調查報告，糾正國防部。

監委表示，于非早在1948年8月間，就奉中共中央社會部指示來台，在台灣省政府社會處主辦的社會科學研究會附設「實用心理學補習班」授課，組織「中共中央社會部台灣工作隊」，秘密蒐集軍政情報。國防部第三廳中校蘇藝林經台大學生于凱介紹加入組織，負責蒐集軍事情報及策反，危害國安甚鉅。

監委說，調查局及保安司令部保安處自1950年2月起陸續逮捕傳訊涉案相關人，于非經蘇藝林協助離台，蘇藝林則在同年5月24日被逮捕。而被移送保安司令部審判者共116人。

監委表示，116名被告中，蘇爾挺等11位被告在調查局或保安處受到刑求拷打、深夜訊問、疲勞訊問等不人道待遇，偵審方式嚴重侵害人權。又有6位被告在徒刑或感訓期屆滿後，保安司令部卻未立即依法釋放，人身自由遭嚴重侵害。

監委指出，已故紀錄片導演洪維健父母洪世鼎及朱瑜，因參加于非授課的「心理學班」而被牽連，但兩人對於首謀于非的共黨身分並無所悉，也不知道讀書會及讀書小組的共黨組織性質，卻被認為「參加叛亂組織」，分別判處13年與10年有期徒刑。

監委說，朱瑜被逮捕時已懷孕5個月，保外就醫產下洪維健，由朱瑜短暫哺乳後送外婆撫養，嗣於4歲半時被送去土城生教所與母親同住至小學3年級，因此被稱為「台灣最小政治犯」，補償基金會以不當審判為由給予補償。

(中時 )