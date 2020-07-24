總統府秘書長蘇嘉全今在臉書表示，針對連日指控他赴印尼圖謀私利ㄧ事，他除了控告王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲四位國民黨人士，連帶對葉慶元、陳鳳馨兩位新聞節目評論員提出刑事告訴及民事訴訟。

蘇嘉全在臉書指出，本周一國民黨王育敏、羅智強、游淑慧三位黨務主管、黨公職召開記者會，在毫無任何證據的情況下，惡意指控他接受中間人安排，帶國營事業前往印尼以圖謀私利。

他說，在釐清事件原委後，他當天也立刻發出澄清聲明還原真相。然而國民黨不知悔改一錯再錯，隔日再加碼邀請國民黨副發言人黃子哲主持記者會，繼續對本人做出不實指控與攻擊。

他說，另外包括葉慶元、媒體人陳鳳馨等人，更選擇無視真相，在政論節目上汙衊本人的人格與聲譽，因此除了主持記者會的四位國民黨人士之外，本人不得不連帶對葉慶元、陳鳳馨兩位新聞節目評論員提出刑事告訴及民事訴訟。

他指出，葉慶元、陳鳳馨身為07／20當晚TVBS《少康戰情室》節目來賓，在主持人討論到本人前往印尼訪問的話題時，陳鳳馨斬釘截鐵指出「2016年的訪問是國會訪問，很多人通通都有參加，但是2017年這個訪問是不一樣的訪問」、「2017年的這個情況不一樣，人力仲介公司來做安排，然後有國營事業的人來派代表」、「你是帶著國營事業去那邊談生意」云云，在本人已經公開聲明2017年根本沒有前往印尼，更強調不是由人力仲介公司安排，且無國營事業陪同之情形下，陳鳳馨女士仍然執意以錯誤資訊指控本人，造成本人名譽受損。

他表示，此外，葉慶元更在該段節目中明確指控「蘇嘉全跟蘇震清跑到印尼去，拿著國家的資源去做私人的生意」、「因為你拿著國營事業去對外作採購的時候」云云，在沒有任何證據，且我已公開澄清的情況下，葉慶元竟然還如此大言不慚的繼續抹黑本人，葉慶元身為律師不盡查證之義務，知法犯法，已失去身為法律人的基本素養。

他說，針對葉慶元、陳鳳馨兩人違法不當言論的惡行，本人認為不能夠加以姑息，必須採取法律行動，除了希望透過法律途徑捍衛清白外，也期盼社會大眾都能夠看到這是一件以假訊息為基礎，進而產出抹黑及惡意污衊言論，混淆是非，不顧國家整體利益，進行政治惡鬥之典型案例。

他強調，每個人都必須為自己的言行負責，特別是上述二人身為公眾人物，只因政治立場與意識形態的不同，就不論是非、咨意對本人攻擊謾罵，不理會擺在眼前的真相，選擇盲目接受不實資訊，自甘墮落為謠言的放送載體，令人深感遺憾，此風絕不可長。

(中時 )